1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!
Borsa İstanbul'dan 13 ayın en güçlü kapanışı
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı
Üzerinden 1 yıl geçti! Narin cinayetinde cevaplanamayan soru
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Okul kıyafetlerinde devlet okulu-özel okul uçurumu
Türkiye'den 4 şirket 'dünyanın en çok çalışanı olan şirketleri' listesinde
Yargıtay, suç saydı: Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı!
DMM'den 'ormanlar talan ediliyor' iddialarına yalanlama
Kurtulmuş'tan TBMM önünde araç yakılması ile ilgili açıklama
Yönetmelik Değişti: Servis Ücretlerinde Yetki Belediyelere Geçti!
O ilde millet bahçesi kiraya verildi
Otellerde Fiyat Krizi: Erken Rezervasyon Daha Pahalıya Geldi!
Numan Kurtulmuş: TBMM Hiçbir Pazarlığın Konusu Olmaz
Uludağ'daki otel yangınında ihmaller zinciri ortaya çıktı

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu, 27 Mart 2025'te Uludağ'da 3 kişinin hayatını kaybettiği Kervansaray Otel yangınına ilişkin inceleme raporunu yayımladı. Raporda, binada yangın söndürme ve tahliye sistemlerinin yetersiz olduğu, yanıcı malzemelerin kullanıldığı ve denetimlerin eksik bırakıldığı tespit edildi.

Uludağ'daki otel yangınında ihmaller zinciri ortaya çıktı

TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu Uludağ'daki Kervansaray Otel'de 27 Mart 2025'te çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin rapor hazırladı. Raporda, hem geçmiş hem de güncel yangın yönetmeliklerine göre yıllardır alınması gereken önlemlerin alınmadığı ve ciddi ihmallerin bulunduğu vurgulandı. TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan raporda, 1986 yılında ruhsatlandırılan otelin 'mevcut bina' sayılması nedeniyle yeni yangın yönetmeliklerine uyum sağlamadığı belirtildi. Buna rağmen, aradan geçen 23 yıla karşın ilave güvenlik önlemlerinin alınmadığı belirtildi.

DUMAN TAHLİYE SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Raporda dikkat çeken bulgular arasında; cephe kaplamalarının yanıcı malzemeden yapılmış olması, iç kaplamalarda ahşap lambri kullanılması, sprinkler sisteminin bulunmaması, yangın dolaplarının sadece 2 adet olması ve su deposunun boş çıkması, ana merdiven boşluğunun baca gibi çalışarak dumanla dolması, acil çıkış yönlendirmelerinin yetersiz kalması yer aldı. Ayrıca, otelde bulunan dedektörlerin yanlış konumlandırıldığı, odalarda uyandırıcı siren bulunmadığı ve duman tahliye sistemlerinin çalışmadığı tespit edildi.

Raporda, bu eksikliklerin yangının hızla büyümesine ve can kayıplarına neden olduğu vurgulandı. TMMOB, tarafsız ve sıkı denetimlerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Yangın güvenliği teknik çözümlerle sınırlı değildir; çalışanların eğitimi ve mevzuatın etkin uygulanması hayati öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

