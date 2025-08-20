Altay Cem Meriç: Tarihin her döneminde o adamın alacağı ceza belliydi

Konya'da 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Ahmet Özçelik (24), tutuklandı.

Yazar Altay Cem Meriç, yaşanan olay üzerinden Türkiye'de işlenen suçlara ve verilen cezalara sert tepki gösterdi.

"11 tane suç işlemiş adam sokakta geziyor, çocuğa tecavüz ediyor, ömrü boyunca da hapiste kalmayacağını herkes biliyor." diyen Meriç, "Tarihin her döneminde o adamın alacağı ceza belliydi. Yeryüzünde yaşanan en aptal çağda yaşıyorsunuz. Evinizde bile güvende değilsiniz, hiçbir suçun cezası yok. Hukuk denilen şeyden sadece normal vatandaş korkuyor. Tarihin gördüğü en geri zekalı insan yığınıyız biz!" ifadelerini kullandı.