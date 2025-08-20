Milas'ta tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
Muğla'nın Milas ilçesi Ören açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 8 kişi denizde mahsur kaldı. İlk belirlemelere göre 6 kişi kurtarılırken, kaybolan 2 çocuğun bulunması için havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Ören açıklarında meydana gelen olayda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 3 bot ve 2 dalış timiyle arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Kurtarılanlardan 3 kişinin Sahil Güvenlik botuna alındığı, 3 kişinin ise kayalık bölgeden tahliye edildiği öğrenildi. Kayıp 2 çocuğun yerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.
AFAD ekipleri de 1 araç, 1 bot ve 3 dalış personeli ile bölgeye intikal ederek çalışmalara destek veriyor. Sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekletilirken, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.