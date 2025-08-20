Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Milas'ta tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp

Muğla'nın Milas ilçesi Ören açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 8 kişi denizde mahsur kaldı. İlk belirlemelere göre 6 kişi kurtarılırken, kaybolan 2 çocuğun bulunması için havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ağustos 2025 23:22, Son Güncelleme : 20 Ağustos 2025 23:24
Milas'ta tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp

Ören açıklarında meydana gelen olayda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 3 bot ve 2 dalış timiyle arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Kurtarılanlardan 3 kişinin Sahil Güvenlik botuna alındığı, 3 kişinin ise kayalık bölgeden tahliye edildiği öğrenildi. Kayıp 2 çocuğun yerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

AFAD ekipleri de 1 araç, 1 bot ve 3 dalış personeli ile bölgeye intikal ederek çalışmalara destek veriyor. Sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekletilirken, gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

