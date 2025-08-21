Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp

Ören açıklarında içerisinde 8 kişinin bulunduğu "Demirhan" isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

Teknedeki 6 kişi yüzerek kendi imkanlarıyla kayalıklara ulaşmayı başardı. Kayıp 2 çocuk için havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ören'den Akbük'e giden fiber teknenin akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle battığını söyledi.

İlk bilgilere göre teknede 8 kişinin bulunduğunu ifade eden Akbıyık, "Bunlardan 6'sı yüzerek kayalık alana ulaşmış. Kayıp olan 2 çocuk için arama çalışması başlattık. Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli ile 1 İHA ve AFAD ekipleri arama çalışması yürütüyor. Kayalıklara ulaşan 6 kişiden 2 kadın ekipler tarafından kurtarılarak güvenli alana taşındı. Diğer 4 kişi de ekiplerimizce alınacak. Kayıp 2 çocuğun ise bulunması için çalışma yürütüyoruz" ifadesini kullandı.