AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
Muğla'da orman yangını çıktı
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!
Borsa İstanbul'dan 13 ayın en güçlü kapanışı
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı
Üzerinden 1 yıl geçti! Narin cinayetinde cevaplanamayan soru
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Ulaştırma Bakanı: 5G Tüm Ülkeye Birkaç Yılda Yayılacak
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonlarında 43 gözaltı
Göçmenleri taşıyan otobüs kaza yapıp alev aldı: 71 ölü
MEB'den yeni eğitim öğretim yılında yeni uygulama: Zilsiz Okul
Teklif Kabul Edildi: THY'den Avrupa'ya Dev Yatırım!
Halkbank'tan İstanbul Finans Merkezi ihalesine dair iddialara yalanlama
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp

Muğla'nın Milas ilçesinde 8 kişinin bulunduğu fiber tekne battı. Yaşanan olayda 6 kişi kurtulurken, kayıp 2 çocuk için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 08:01, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 08:02
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp

Ören açıklarında içerisinde 8 kişinin bulunduğu "Demirhan" isimli fiber tekne henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

Teknedeki 6 kişi yüzerek kendi imkanlarıyla kayalıklara ulaşmayı başardı. Kayıp 2 çocuk için havadan ve denizden arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ören'den Akbük'e giden fiber teknenin akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle battığını söyledi.

İlk bilgilere göre teknede 8 kişinin bulunduğunu ifade eden Akbıyık, "Bunlardan 6'sı yüzerek kayalık alana ulaşmış. Kayıp olan 2 çocuk için arama çalışması başlattık. Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot, 1 helikopter, 2 dalış timi, 3 dalış personeli ile 1 İHA ve AFAD ekipleri arama çalışması yürütüyor. Kayalıklara ulaşan 6 kişiden 2 kadın ekipler tarafından kurtarılarak güvenli alana taşındı. Diğer 4 kişi de ekiplerimizce alınacak. Kayıp 2 çocuğun ise bulunması için çalışma yürütüyoruz" ifadesini kullandı.

