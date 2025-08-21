Burdur'da traktörün altında kalan yaşlı kadın öldü
Burdur'da yem indirildiği esnada freni boşalan traktörün geri kayması sonucu altında kalan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 08:16, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 08:16
Burdur'un Yeşilova ilçesi Alanköy'de Hüseyin K., yem indirdiği esnada freni boşalan traktör geri kaydı.
O sırada traktörün arkasında duran eşi Şekibe K., traktörün altında kalarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 73 yaşındaki Şekibe K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Şekibe K.'nin cenazesi morga kaldırıldı.
Hüseyin K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.