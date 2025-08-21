AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Sony, PlayStation 5'e zam yaptı

Sony, PlayStation 5 fiyatlarının Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 21 Ağustos itibarıyla 50 dolar artırılacağını duyurdu. Şirketin Küresel Pazarlama Başkan Yardımcısı Isabelle Tomatis, fiyat artışının "zorlu ekonomik koşullar" nedeniyle alındığını açıkladı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 07:56, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 08:17
Sony, PlayStation 5'e zam yaptı

Sony, ABD'de PlayStation 5 fiyatlarını 21 Ağustos'tan itibaren 50 dolar artıracağını duyurdu.

Yeni fiyatlara göre standart PS5, 549,99 dolardan, dijital sürüm 499,99 dolardan, PS5 Pro ise 749,99 dolardan satışa sunulacak. Sony, aksesuar fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacağını ve zammın yalnızca ABD için geçerli olduğunu bildirdi.

Fiyat artışının gümrük vergileri ve küresel piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklandığı belirtiliyor. Sektörde sadece Sony değil, Nintendo da kısa süre önce Switch modelinin fiyatını yükseltmişti.

Uzmanlar, oyun konsollarında "fiyatların zamanla ucuzlama döneminin kapandığını" vurguluyor. BBC'ye konuşan sektör yazarı Christopher Dring, "Artık oyun konsollarının zaman içinde ucuzladığı dönem sona erdi" dedi.

Türkiye etkilenecek mi?

Türkiye'de ise şu anda PlayStation 5'in dijital sürümü 35-37 bin TL bandında satılıyor. İthalat yoluyla ABD'den getirilen PS5'lerin fiyatlarında artış yaşanabileceği belirtiliyor.

