Mourinho'dan Benfica Maçı Sonrası Fenerbahçe Yorumu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanan ve 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Mourinho, iki takım için de zorlu bir maç olduğunu belirtti. Bir tarafın beraberliği istediğini ve bunu başardığını, diğer tarafın ise daha fazlasını istediğini ancak bunu elde edemediğini ifade etti. İzleme açısından çok keyifli bir maç olmasa da üst düzey bir mücadele olduğunu vurguladı.

Mourinho'nun Maç Sonu Açıklamaları

"İki taraf için de zorlu bir maç oldu. Bir takım beraberliği istedi ve istediğini aldı. Daha fazlasını isteyen taraf ise istediğini alamadı. İzleme açısından güzel bir maç olmasa da üst seviye bir maç oldu."

"Kırmızı karttan sonra, oyunun son bölümlerinde hız ve dinamizm katmamız lazımdı. Ama bunu yapamadık."

"Hiçbir fikrim yok rövanş maçı için çünkü şu andan itibaren Kocaelispor maçını düşünmeye başlayacağım. Benfica maçı ondan sonra."

Kerem'in Oynaması Hakkında

"Benim için Kerem'in oynaması büyük bir sürpriz olmadı." diyen Mourinho, Benfica'nın sportif anlamı ekonomik anlamdan önde tuttuğunu belirtti. Benfica'nın oyuncuyu önemli fiyatlara satabileceğini ancak mevcut sportif duruma önem verdiğini söyledi. Teknik direktörün oyuncunun oynamasını istediğini ve rövanşta da Kerem'i sahada göreceğimizi düşündüğünü ifade etti.

Fenerbahçe-Kocaelispor Maçı Bilgisi

Fenerbahçe-Kocaelispor maçı 23 Ağustos Cumartesi akşamı saat 21.30'da oynanacak.