Marketlerde 'Cumhur Reyonu' dönemi başlıyor
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' dönemi başlıyor
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
MSB: Suriye ordusuna eğitim ve teknik destek başladı
MSB: Suriye ordusuna eğitim ve teknik destek başladı
Karadeniz'deki keşfin 5. yılında 4 milyon hanenin gaz ihtiyacı karşılanıyor
Karadeniz'deki keşfin 5. yılında 4 milyon hanenin gaz ihtiyacı karşılanıyor
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
Muğla'da orman yangını çıktı
Muğla'da orman yangını çıktı
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...
Bugün hava nasıl olacak? İl il tahminler...
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!
Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!
Borsa İstanbul'dan 13 ayın en güçlü kapanışı
Borsa İstanbul'dan 13 ayın en güçlü kapanışı
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı
Üzerinden 1 yıl geçti! Narin cinayetinde cevaplanamayan soru
Üzerinden 1 yıl geçti! Narin cinayetinde cevaplanamayan soru
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Milli SİHA ihracatı, vergi ödemede zirveyi getirdi
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Bakan Işıkhan: Memur zammında karar Hakem Kurulu'na ait
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Türkiye'de çalışan her 3 kişiden biri üniversite mezunu
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Balıkesir'de 4.3 ve 3.7 büyüklüğünde deprem oldu
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Toplu Sözleşmede Uzlaşma Sağlanamadı: Hakem Kurulu Devrede
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Karadeniz'deki keşfin 5. yılında 4 milyon hanenin gaz ihtiyacı karşılanıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 5 yıl önce bugün Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığını anımsatarak, "Bu keşif, enerji alanındaki arama ve üretim faaliyetlerimiz için yeni ufukların kapısını araladı" ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 11:12, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 12:03
Yazdır

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, tarihinin en büyük gaz keşfi olan Karadeniz'deki müjdenin 5'inci yılını geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ağustos 2020'de "Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda." ifadeleriyle müjdelediği keşfin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sakarya Gaz Sahası'nda üretim için düğmeye bastı.

Zonguldak'ın 170 kilometre açığında ve 2 bin 200 metre derinlikte bulunan gazın karaya getirilmesi için 170 kilometre uzunluğunda ve 16 inç çapında boru hattı inşa edildi. Yerli gaz, 20 Nisan 2023'te karaya ulaştırıldı.

Faz-1 çalışmaları kapsamında Sakarya Gaz Sahası'ndaki 12 kuyudan üretim yapılıyor. Günlük üretimin 9,5 milyon metreküp olduğu sahadan bugüne kadar toplam yaklaşık 4 milyar metreküp üretim gerçekleştirildi.

Osman Gazi üretimi katlayacak

Üretimin artırılması için yapılan Faz-2 çalışmalarında Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, önemli bir görev üstlenmeye hazırlanıyor. Faz-2 kapsamında üretilecek doğal gaz, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformunda işlenecek. Osman Gazi'de işlenecek ve karaya taşınacak gaz ile mevcut üretim kapasitesi ikiye katlanarak günde 20 milyon metreküpe çıkarılacak.

Faz-3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'te devre alınması beklenen ikinci yüzer üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. Yeni platformun devreye alınması ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe çıkarılacak.

Sakarya Gaz Sahası'nda yürütülen operasyonlar, Fatih, Kanuni, Yavuz ve Abdülhamid Han sondaj gemileri ile kesintisiz olarak devam ediyor. Enerji filosuna yeni katılan 5'inci ve 6'ncı sondaj gemilerinden birinin 2026 yılı içinde Karadeniz'deki arama ve üretim faaliyetlerine katılması planlanıyor.

"Kendi enerjimizi aramaya ve üretmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Bayraktar, "Mavi Vatan'da yazdığımız destanın bir nişanesi olan bu keşif, enerji alanındaki arama ve üretim faaliyetlerimiz için yeni ufukların kapısını araladı. Aradan geçen 5 yıllık süreçte arama ve üretim kabiliyetimiz, çok önemli bir noktaya ulaştı. Bundan sonra da durmaksızın çalışacak, kendi enerjimizi aramaya ve üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmaların devam ettiğini belirten Bayraktar, "Şu anda Türkiye'de 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor. 2028 hedefimiz, bunu 4 katına çıkararak yerli gazımızı 16 milyon haneye ulaştırmak" değerlendirmesinde bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber