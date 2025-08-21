Adana'da vatandaşların çöp tepkisi: Evlerimizden böcek çıkıyor

MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Karadeniz'deki keşfin 5. yılında 4 milyon hanenin gaz ihtiyacı karşılanıyor
Karadeniz'deki keşfin 5. yılında 4 milyon hanenin gaz ihtiyacı karşılanıyor
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!
Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!
Borsa İstanbul'dan 13 ayın en güçlü kapanışı
Borsa İstanbul'dan 13 ayın en güçlü kapanışı
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı
Üzerinden 1 yıl geçti! Narin cinayetinde cevaplanamayan soru
Üzerinden 1 yıl geçti! Narin cinayetinde cevaplanamayan soru
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adana'da vatandaşların çöp tepkisi: Evlerimizden böcek çıkıyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bazı sokaklarda biriken çöpler kötü kokuya neden oluyor. Soruna çözüm bulunmasını isteyen vatandaşlar, "Bazen çöpleri bir hafta almadıkları bile oluyor. Evlerimizde böcek çıkmaya başladı" şeklinde açıklamalarla tepkilerini dile getiriyorlar.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 13:47, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 14:36
Yazdır

Pınar ve Gürselpaşa mahallelerindeki bazı sokaklarda toplanmayan çöpler, yol ve kaldırımlara taştı.

İlçede 35 dereceyi bulan sıcaklığın etkisiyle atıklardan etrafa kötü koku yayıldı.

"Atıklar kokana kadar kaldırılmıyor"

Pınar Mahallesi Muhtarı Saniye Çelik, konteynerlerin kenarına bırakılan çöplerin belediye ekiplerince zamanında toplanmadığını söyledi.

Mağdur olduklarını dile getiren Çelik, "Çöp, moloz ve evsel atıklar kokana kadar kaldırılmıyor, zamanında alınmıyor. Biz bunu hak etmiyoruz. Her yer çöp içinde. Halkımız mağdur, çöplerin içinde kaldık. Biz, evsel atıkların, çöplerin, molozların zamanında alınmasını ve sokakların süpürülmesini istiyoruz" diye konuştu.

Çelik, mahallede 16 yıldır görev yaptığını belirterek, "Daha önce hiç bu kadar kirli mahalle görmedik. Burada sağlığı tehdit eden çevre kirliliği var" dedi.

"Evlerimizde böcek çıkmaya başladı"

Vatandaşlardan Uğur Ayaz da çöp yığınlarının uzun süredir biriktiğini ve çevrenin ilaçlanmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çöp birikintisi, çöp kokusu ve konteynerlerin ağzının açık kalması gibi sorunlar yaşıyoruz. Şikayet edersek birkaç gün sonra alıyorlar, yoksa öylece kalıyor. Bazen çöpleri bir hafta almadıkları bile oluyor. Çöp yığınlarının olmamasını istiyoruz. Evlerimizde böcek çıkmaya başladı."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber