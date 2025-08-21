Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze'deki son durum ele alındı.

Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 14:41, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 14:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Fransa tarafının talebiyle telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna barış süreci, Gazze'deki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinde her türlü çabaya ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes için gayret gösterdiğini, Gazze'yi işgal planına hız veren İsrail'in pervasızlığının dizginlenmesinin şart olduğunu belirtti.

