Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın temeli atılacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edileceğini açıkladı. Proje için 2,4 milyar Euro dış kredi sağlandığını belirten Uraloğlu, hattın ülkeye döviz girdisi kazandıracağını ifade etti. Türkiye'nin Avrasya'daki lojistik rolünü güçlendirecek olan bu demiryolu hattının temeli 22 Ağustos Cuma günü atılacak.

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı Özellikleri

Yatırım Bedeli: Yaklaşık 110 milyar lira

Yaklaşık 110 milyar lira Dış Kredi: 2,4 milyar Euro

2,4 milyar Euro Uzunluk: 224 kilometre

224 kilometre Kapasite: Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük

Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük Tasarım: Çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu

Çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu Altyapı: 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez

5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez Tamamlanma Hedefi: 2029 sonu

Zengezur Koridoru ve Jeostratejik Önemi

Projeyi, Zengezur Koridoru'nun asli parçası olarak nitelendiren Uraloğlu, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerinde "jeostratejik güven adası" olarak öne çıktığını vurguladı. Bu demiryolu hattı, ülkenin uluslararası lojistikteki rolünü daha da güçlendirecek.



