Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın temelinin atılacağını açıkladı. Proje, Türkiye'nin Avrasya'daki lojistik rolünü güçlendirecek ve Zengezur Koridoru'nun önemli bir parçası olacak. Hat, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu olarak tasarlanacak.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 15:02, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 15:20
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın temeli atılacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı'nın yaklaşık 110 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edileceğini açıkladı. Proje için 2,4 milyar Euro dış kredi sağlandığını belirten Uraloğlu, hattın ülkeye döviz girdisi kazandıracağını ifade etti. Türkiye'nin Avrasya'daki lojistik rolünü güçlendirecek olan bu demiryolu hattının temeli 22 Ağustos Cuma günü atılacak.
Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı Özellikleri
- Yatırım Bedeli: Yaklaşık 110 milyar lira
- Dış Kredi: 2,4 milyar Euro
- Uzunluk: 224 kilometre
- Kapasite: Yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük
- Tasarım: Çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu
- Altyapı: 5 tünel, 19 aç-kapa tünel, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez
- Tamamlanma Hedefi: 2029 sonu
Zengezur Koridoru ve Jeostratejik Önemi
Projeyi, Zengezur Koridoru'nun asli parçası olarak nitelendiren Uraloğlu, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerinde "jeostratejik güven adası" olarak öne çıktığını vurguladı. Bu demiryolu hattı, ülkenin uluslararası lojistikteki rolünü daha da güçlendirecek.