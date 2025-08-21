Samsun'da köpeğin saldırdığı 11 yaşındaki çocuğun kolu felç kaldı

MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Karadeniz'deki keşfin 5. yılında 4 milyon hanenin gaz ihtiyacı karşılanıyor
Karadeniz'deki keşfin 5. yılında 4 milyon hanenin gaz ihtiyacı karşılanıyor
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
1 Ekim'de uygulamaya koyulacak! Sahte belgeye sıkı denetim geliyor
Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!
Togg T10F'te bir ilk: Alman plakası takıldı!
Borsa İstanbul'dan 13 ayın en güçlü kapanışı
Borsa İstanbul'dan 13 ayın en güçlü kapanışı
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı
Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı
Üzerinden 1 yıl geçti! Narin cinayetinde cevaplanamayan soru
Üzerinden 1 yıl geçti! Narin cinayetinde cevaplanamayan soru
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
Memurlar yeni sendika yasasının kurbanı oldu
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
KVKK'dan avukatlara 'kişisel verileri' uyarısı
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Bakan Tekin: Okul formasında herhangi bir markaya yönlendirme olmayacak
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Önder Kahveci: Toplu sözleşme masası kısır döngüye girdi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Samsun'da köpeğin saldırdığı 11 yaşındaki çocuğun kolu felç kaldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Yunus Aksoy'un sağ kolu felç kaldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 15:25, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 15:20
Yazdır
Samsun'da köpeğin saldırdığı 11 yaşındaki çocuğun kolu felç kaldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde arkadaşının evinin önünde top oynadıktan sonra bisikletiyle eve dönmek isteyen Yunus Aksoy'a sahipli bir köpek saldırdı.

Köpek, kaçmaya çalışan çocuğu önce kalçasından, ardından sırtından ve son olarak da omzundan ısırdı.

Omzundan ağır yaralanan Yunus, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne, ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi süren çocuğun enfeksiyon riski bulunduğu öğrenildi.

"O köpek yüzünden kolum felç durumda"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan 11 yaşındaki Yunus Aksoy, "İlk önce arkadaşımla camide buluştuk. Arkadaşım bana 'evimizin önüne gidelim ve orada top oynayalım' dedi. Sonra bisikletlere binerek arkadaşımın evinin önüne gittik. Orada 10-15 dakika top oynayınca geç oldu ve annem merak eder diye eve gidecektim. Bisikletime bindim ve köpekle göz göze geldik. Köpek bir anda üzerime koşmaya başladı. Ben de korkudan koştum. Sonra köpek beni ilk önce kalçamdan, sonra sırtımdan en sonra da omzumdan kaptı. Omzumdaki etimi aldı. Orada bir tane teyze vardı, o beni kurtardı. Kıyafetimle yara aldığım yere baskı yaptılar ve ambulansı aradılar. O köpek yüzünden sağ kolum felç durumda. Durumum çok kötü. Sadece tek elimi kullanabiliyorum. Sağ elimi kullanıyordum, köpek de sağ elimi ısırdı. Okul başladığında nasıl yazacağım, nasıl kitap açıp okuyacağım bilmiyorum' dedi.

"Bir baba olarak yıkılmış durumdayım"

Yunus Aksoy'un babası 50 yaşındaki Salim Aksoy ise, "O gün arkadaşım beni aradı, koşarak gittim. İlk olarak Çarşamba Devlet Hastanesi'ne getirdiler. Orada gördüm çocuğumu perişan oldum. Çocuğum sağ kolunun üst tarafı komple parçalanmış. Kemiği yerinden çıkarmış. Yıkıldık ve olayın yaşandığı günden bugüne kadar hala hastanelerdeyiz. 2 ameliyata girdi. 1 ay oldu ve benim çocuğum ölebilirdi. Kimse bizimle ilgilenmedi. Şikayetçi olduk. Süreç devam ediyor. Doktora gittik ve enfeksiyon tehlikesi var. Çocuk yarım saat, 1 saat uyuduktan sonra sıçrıyor. 'Bırak beni' diye bağırmaya başlıyor. Ailecek zor durumdayız, ne yapacağımızı bilmiyoruz' diye konuştu. Aksoy, tedavi sürecinde oğlunun aşırı antibiyotik nedeniyle böbrek ve karaciğerinde hasar oluştuğunu da belirterek, 'Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorlar olmasa çocuğumuz enfeksiyondan ölebilirdi. Şimdi tek isteğimiz adaletin sağlanması" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber