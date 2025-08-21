MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!

Artan uçak seferleri, erken rezervasyon fırsatları ve farklı havayolu kampanyaları sayesinde birçok hatta uçak biletleri, otobüse kıyasla çok daha uygun veya neredeyse eşit fiyatlarla sunuluyor.

Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 15:50, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 15:53
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!

İstanbul'dan Anadolu şehirlerine yolculuk uçakla daha ucuz hale geldi. Güncel fiyatlar, birçok hatta uçak biletlerinin otobüse kıyasla daha ucuz veya neredeyse eşit seviyelerde olduğunu ortaya koyuyor.

'Otobüs her zaman daha ucuzdur' algısı değişti

"Otobüs her zaman daha ucuzdur" algısı, özellikle bütçe bilincine sahip yolcular arasında yerleşmişti. Ancak son dönemde hem otobüs, hem de uçak biletlerinde yaşanan fiyat değişimleri, bu algıyı kökten sorgulatıyor.

Artan uçak seferleri, erken rezervasyon fırsatları ve farklı havayolu kampanyaları sayesinde birçok hatta uçak biletleri, otobüse kıyasla çok daha uygun veya neredeyse eşit fiyatlarla sunuluyor. Üstelik uzun mesafelerde uçakla seyahat etmek, saatler süren otobüs yolculuklarına göre önemli bir zaman avantajı sağlıyor.

Otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı

Ekonomim'den Hatice İlkimen'in haberine göre; 20 Ağustos tarihi itibariyle çeşitli otobüs firmaları ile Pegasus Hava Yolları biletleri kıyaslandığında, örneğin İstanbul-Muğla hattında otobüs bileti 1200 TL iken, uçak bileti 812 TL. Bu durumda uçak bileti 388 TL daha ucuz.

İstanbul-Konya hattında fark daha da belirgin: Otobüs 1500 TL, uçak ise 813 TL ile neredeyse yarı fiyatına yolculuk imkanı sunuyor. Maraş'a gidişlerde de uçak, 1257 TL'lik fiyatıyla otobüsten 243 TL daha düşük. Öte yandan, İstanbul-Trabzon seferinde uçak 1200 TL ile otobüsün 1600 TL'lik biletine göre 400 TL daha azken, İstanbul- Artvin hattında uçak 1200 TL fiyatıyla 1600 TL'lik otobüsten çok daha ucuz.

Bazı hatlarda ise fiyatlar neredeyse eşit

Bazı güzergahlarda ise fiyatlar birbirine çok yakın. İstanbul- Şanlıurfa hattında otobüs 1400 TL, uçak ise 1384 TL. Arada 16 TL fark var ancak otobüs ile ulaşım yaklaşık 18 saat sürerken, uçak 1 saat 45 dakika sürüyor.

İstanbul-Muş ve İstanbul-Diyarbakır seferlerinde ise uçak biletleri otobüse kıyasla sadece 50 TL daha pahalı. İstanbul-Antalya hattında da durum benzer seyrediyor; otobüs 910 TL, uçak ise 974 TL ile otobüsten biraz daha pahalı.

Yine de özellikle fazla eşya taşımak isteyen yolcular için otobüs hala önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bagaj kapasitesinin daha geniş olması nedeniyle otobüs, bazı yolcular için cazibesini korusa da, fiyat ve hız karşılaştırması yapıldığında uçak çoğu durumda avantajlı hale geliyor. Fiyatlar çoğu zaman uçak lehine, bazı durumlarda ise neredeyse eşit.

