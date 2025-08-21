Sürücüleri kardeş olan iki tır çarpıştı: Ağabey öldü, kardeşi yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde sürücüleri kardeş olan iki tırın çarpıştığı kazada, ağabey öldü, kardeşi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 16:58, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 16:57
Mehmet Bilen (43) yönetimindeki 23 AAF 502 plakalı tır, Cumhuriyet Mahallesi Şırnak Yolu Bozalan Polis Noktasında önünde ilerleyen kardeşi Fidail Bilen'in (33) kullandığı 73 DT 944 plakalı tıra çarptı.
Kazanın etkisiyle sürüklenen her iki araç beton bariyerlere çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, ağır yaralanan Mehmet Bilen ile hafif yaralanan kardeşi Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mehmet Bilen hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.