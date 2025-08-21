Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun

Toç Bir-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

2026 ve 2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda mutabakat ile sonuçlandı.



Yetkili Sendika Toç Bir-Sen olarak; Toplu Sözleşme masasında Tarım-Orman Çalışanları için onlarca kazanıma imza attık.



Mevcut kazanımlarımızın korunmasının yanı sıra yeni kazanımlar elde ettiğimiz mutabakat metnini, Kamu İşveren Heyeti Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Toç Bir-Sen Genel Başkanımız Hüseyin Öztürk imza altına aldı.



Genel Başkanımız Hüseyin Öztürk, "Çalışanlarımızın emeğin karşılık bulması, alın terinin hak ettiği değeri alması için mücadelesini büyük bir kararlılık ve titizlikle yürüttüğümüz 8. Dönem Toplu Sözleşmesinde elde ettiğimiz kazanımlarımız teşkilatımıza, üyelerimize, kamu çalışanlarımıza ve kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Yetkili Sendika Toç Bir-Sen olarak üyelerimizin bizlere tevdi ettiği sorumlulukla çalışanlarımızın sesi olmayı sürdürecek, haklı talepleri karşılık buluncaya kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.