Sındırgı'da binalarda hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki tüm evler tek tek incelendi.

Hasar tespit çalışmaları sonucunda oluşturulan listeler, mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarıldı.

Vatandaşlar, evlerinin durumunu bu listelerden öğrenebilecek. Tespitlere itiraz etmek isteyenler ise Sındırgı Hükümet Konağı'nda kurulan AFAD Başvuru Merkezi'ne müracaat edebilecek.

Başvurular bir üst kurul tarafından değerlendirilecek. Bir aylık askı sürecinin ardından binaların hasar durumları kesinleşecek.

Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ramazan Sabay, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Depremden etkilenen hemşehrilerimizin listelere bakarak tespitleri teyit etmelerini rica ediyorum. Eğer bir eksiklik ya da hata olduğunu düşünüyorlarsa mutlaka itirazda bulunsunlar." dedi.

