Çorum Belediyesi personeline 90 bin lira promosyon ödenecek

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ı ziyaret etti.

Görüşmede, iki kurum banka promosyonu konusunda anlaşmaya vardı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Aşgın, Çorum Belediyesine verilen en yüksek banka promosyonu teklifinin 80 bin 500 lira olduğunu, yaptıkları görüşmeler neticesinde rakamı 90 bin liraya çıkardıklarını belirtti.

Desteğinden ötürü Halkbank Genel Müdürü Aslan'a teşekkür eden Aşgın, şunları kaydetti:

"Banka promosyonu 83 bin lira nakit ve 7 bin lira alışveriş puanı olarak belirlendi. Çalışanlarımızın hakkını en iyi şekilde almak için devreye girdik. 80 bin 850 lira olan promosyonu, Genel Müdürümüz Osman Arslan'ın desteğiyle 90 bin liraya çıkardık. Promosyonlar eylül maaşının ardından banka hesaplarına yatırılacak. Halkbank ile yapılan anlaşma kapsamında, Çorum Belediyesi bünyesindeki memur, kadrolu işçi, belediye şirketleri personeli ve Çevre Belediyeler Birliği personeli olmak üzere toplam 2 bin 393 personele 215 milyon 370 bin lira promosyon ödemesi yapılacak."