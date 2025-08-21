Bakanlıktan 'Mesai' Açıklaması: Hiçbir Sağlık Çalışanı Mağdur Edilmeyecek
Bakanlıktan 'Mesai' Açıklaması: Hiçbir Sağlık Çalışanı Mağdur Edilmeyecek

Sağlık Bakanlığı, "Mesai dışı ve mesai kaydırma uygulamalarında; sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır" açıklamasını yaptı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 19:52, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 20:01
Bakanlıktan 'Mesai' Açıklaması: Hiçbir Sağlık Çalışanı Mağdur Edilmeyecek

Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarının mesai dışı hizmet uygulamalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan bazı haberler ve sosyal medya paylaşımları üzerine, mesai dışı hizmet uygulamaları konusunda doğru bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "Bakanlığımızın, şu anki uygulamalar ve mevzuata aykırı bir yazısı veya genelgesi bulunmayıp 04 Ağustos 2025 tarihinde kurumlarımıza hatırlatma yazısı yazılmıştır. Sağlık hizmetleri, 24 saat kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup nöbet hizmetleri, vardiyalı çalışma ve benzeri uygulamalar, Bakanlığımızca yayımlanan düzenleyici işlemler doğrultusunda yürütülmektedir. Bu çerçevede, sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi amacıyla sağlık hizmeti sunumunda vardiyalı ya da mesai kaydırmalı çalışma yapılabilmektedir. Mesai dışı ve mesai kaydırma uygulamalarında; sağlık çalışanlarımızın mesai planlamaları ve çalışma süreleri mevzuata uygun şekilde düzenlenerek, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve mevcut kapasitenin en etkin şekilde kullanımı amaçlanmaktadır. Tüm süreçler, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmekte olup, hiçbir sağlık çalışanımızın mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi.

