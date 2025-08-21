CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 2025 Yılı İkinci Dönem Aile Birliği Mazereti Nedeniyle Atama Planlaması Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

CTE'den yapılan açıklama şu şekilde;

2025 yılı ikinci dönem aile birliği mazeret kararnamesi kapsamında atanma/yerleştirilme talebinde bulunan 171 Bakanlık atamalı, 1059 komisyon atamalı personelin talepleri mazeret durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 76'ncı maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 3'üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22, 24, 26 ve 41'nci maddeleri gereğince değerlendirilmiştir.

İlgililer atama sonuçlarına aşağıda belirtilen sorgu ekranından T.C. Kimlik Numarası ile sorgulamak suretiyle ulaşabileceklerdir.

Öte yandan; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin mazerete dayalı naklen atamalar başlıklı 24'üncü maddesinin ikinci fıkrasında; ".Bu şekilde atananlar mazeretlerinin herhangi bir nedenle ortadan kalkması durumunda, süre şartına bakılmaksızın uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması halinde önceki görev yerlerine atanabilirler" düzenlemesi ile aynı maddenin altıncı fıkrasında düzenlenen "Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır." hükmü kapsamında, ataması yapılan personelin her yıl Ocak ayında mazeretlerinin devamına ilişkin belgeleri Genel Müdürlüğümüze göndermesi gerekmektedir.

Ayrıca; 26.06.2025 tarihli ilanımızda belirtildiği üzere, talepte bulunan personelin eşlerinin görev yaptığı kamu kurumları ile koordinasyon sağlanarak talepler bu kapsamda sonuçlandırılmıştır.

Kararname kapsamında yeniden inceleme veya itiraz talebinde bulunacak personelin taleplerini 25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde UYAP sistemi üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Talepleri olumlu değerlendirilen personelin ayrılış tarihleri ayrıca bildirilecektir.

Ataması yapılan personellerimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.