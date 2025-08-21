İncir kasasından Kuran-ı Kerim sayfası çıktı

Bitlis-Tatvan kara yolu kenarında satış yapan bir satıcıdan incir alan vatandaş, aldığı kasayı boşaltınca beklenmedik bir manzara ile karşılaştı. Kasayı boşaltan vatandaş incirlerin altında Kur'an-ı Kerim sayfasını bulunca durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Olay karşısında şaşkınlık yaşayan ve tepki gösteren vatandaş o anları cep telefonu ile kameraya aldı.

"Kuran ayetlerinin yazılı olduğu kağıtlar ve kitaplar toprağa gömülmeli"

Alimler, yıpranmış veya okunamayacak halde olan Mushafları ya da Allah lafzının ve Kur'an ayetlerinin yazılı olduğu kağıtları ve kitapları toprağa gömmek gerektiğini belirtiyor.