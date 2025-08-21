Babasına yardıma geldi, göçük altında can verdi

Kuyucak'ın kırsal Beşeylül Mahallesi'nde çiftçi Ahmet Güney, kendisiyle aynı ismi taşıyan oğlu Ahmet Güney (43) ile tarlasına su hattı döşemeye gitti. Baba ve oğlu, iş makineleri tarafından kazılan yaklaşık 3 metrelik çukur içinde çalışırken göçme meydana geldi.

Kendi imkanları ile göçükten kurtulan baba Güney'in durumu bildirmesi üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyucak Belediyesi'ne ait kepçeler de kurtarma çalışmalarına destek verdi. Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ve Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca da olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını takip edip, yönlendirdi.

Ekiplerin 1 saatlik çabaları sonucu oğul Ahmet Güney'in cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Güney'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.