Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Bakanlıktan 'Mesai' Açıklaması: Hiçbir Sağlık Çalışanı Mağdur Edilmeyecek
Bakanlıktan 'Mesai' Açıklaması: Hiçbir Sağlık Çalışanı Mağdur Edilmeyecek
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ceza yazmaktan keyif almıyoruz. Bizim derdimiz ateş düşmesin. O yüzden ceza yazarak değil trafik güvenliğinin, trafik kültürü oluşması lazım." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 22:24, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 22:26
Yazdır
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz

Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığınca Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kafe25 Tesisleri'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Teşkilat Buluşması"nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yüzyılı "Türkiye Yüzyılı" yapmak için verdiği talimatlar kapsamında İçişleri Bakanlığında görevli 675 bin kişiyle gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Kara, mavi ve siber vatanda huzur, güvenlik ve esenlik için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, bu güvenlik hizmetlerinden bir bölümünün trafik olduğunu belirterek, ülkede 37,5 milyon sürücü ehliyeti sahibi kişinin olduğunu bildirdi.

Trafik güvenliğine ilişkin konuşan Yerlikaya, "Bu yolların kralı yok, bu yolların kuralı var." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın trafik güvenliğine ilişkin beklentilerini anlattı.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız, 3 Şubat 2021'de milletin evinde, Külliye'de bir hedef belirliyor. Cumhurbaşkanı'mız diyor ki 'Kazaları azaltmamız, ölümleri 2030'da yarı yarıya düşürmemiz lazım. 2050'de de öyle bir trafik kültürü oluşsun ki sıfır can kaybı olsun.' Hedef bu. 6 Şubat depremleriyle ilgili bizim tüm odaklandığımız, vatandaşlarımıza ulaşmak, yaraları sarmak oldu. Günlük 14,4 olan maalesef ölüm, kaza oranları, bir anda 4 ayın sonunda, ben geldiğimde 17,9'a yani 18'e çıkmış. Bir günde ölen sayısı trafik kazalarında 18 olurken, 1055 kişi yaralı olarak hastanelere gitmiş." bilgisini verdi.

Verilerden sonra denetimleri artırdıklarını aktaran Yerlikaya, 2 yılda 15 bin yeni araç aldıklarını, trafik ekiplerinin sayısının yüzde 40 artırıldığını anlattı.

- "123 milyon yüz yüze denetim yaptık"

Bakan Yerlikaya, "Hiçbir zaman medyada paylaşmadığım bir şey söyleyeyim. Bir yılda denetimi yüzde 50 yani 41,3 milyon artırmışız. Büyük bir emek var. 123 milyon yüz yüze denetim yaptık, yeni araçlar ve yaka kameralarıyla beraber. Ne oldu biliyor musunuz ? Bir yılda 6 bin 351 vatandaşımız maalesef trafik kazalarında öldü. Sadece 2023'te bundan 197 kişi daha fazlaydı, yüzde 50 denetimi artırmama rağmen, 41,3 milyon yüz yüze denetimi artırmamıza rağmen sadece 197 kişiyi kurtarabildik." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "(Kazaları) 10 yılda yarı yarıya indireceksiniz." sözünü aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"2024'te olanları martın ilk haftasındaki kabinede arz ettim. 'Şu 36 maddeyi güncellememiz lazım.' dedim. Bu cezalar hafif. Şöyle bir ceza türü var. Tam 304 bin ceza, 'dur' ihtarına uyulmadığı için yazıldı. Cezası ne? 2 bin 174 lira. 'Dursam arabamı bağlayacaklar.' diyor, gidiyor. Biz yine yakalıyoruz, cezasını yazıyoruz ama 9 şehit verdim, biliyor musunuz? 26 da gazimiz var. Bunu söyleyince yüreğim yanıyor. Onun da çocuğu var. Ailesi var. Gittim, oturdum onlarla beraber hüngür hüngür ağladım. Dursa, çocuğu öksüz yetim kalmayacak. Öyle bir ceza olur mu? Ben bunu anlattığım zaman 'Biz de böyle bir şey olamaz', 'Aklını kaçırmış deli olması lazım' diyor. Arkadaşlar 34 değil, 304 de değil..."

- "Hız ihlalinden bir günde 10 kişi ölüyor"

Trafik sorununu çözmeye kararlı olduklarını vurgulayan Yerlikaya, "Ölümlerin yüzde 84'ü sadece beş kural ihlalinden. Hız ihlalinden bir günde 10 kişi ölüyor. 3 günde bir kırmızı ışıktan insan ölüyor. Erzurum'da geçen sene 75 kişi vefat etmiş. Her 5 günde bir Erzurum'da bir kişi trafik kazasında ölüyor. Yazık değil mi? Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 'önlenebilir halk sağlığı sorunu.' Ne demek bu? Sen tedbir alsaydın bu olmayacaktı. Dursaydın bu çocuk yetim kalmazdı." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Ceza yazmaktan keyif almıyoruz. Bizim derdimiz ateş düşmesin. O yüzden ceza yazarak değil trafik güvenliğinin, trafik kültürünün oluşması lazım. Gece saat 3'te hiç kimsenin olmadığı Erzurum'da bir yolda benim dadaş kardeşim, kırmızı yanıyorsa gelip orada çat diye durması lazım. Yanındaki diyecek ki: 'Kimse yok. Niye duruyor ki burada?' O da diyecek ki, 'Kul hakkı. Ben burada dururum kardeşim.' Öyle dediğimiz zaman bitti bu iş. Biz 17,4'e indirdik, nüfusu bizimle aynı Almanya'da bu rakam 6,5. Biz onlardan daha iyi olamaz mıyız?" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından salondakilere, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan trafik kazalarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması, kazalar ve röportajların olduğu video izletildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber