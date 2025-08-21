Eski kız arkadaşına dehşeti yaşatan zanlı tutuklandı

Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Bakanlıktan 'Mesai' Açıklaması: Hiçbir Sağlık Çalışanı Mağdur Edilmeyecek
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Borsa günü rekorla tamamladı
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Vergi Şampiyonları Listesinde Bankalar Zirvede
Adli Olaylar

Yalova'da zincir bir markete çalışan eski kız arkadaşına iş yerinde saldıran ve olaya müdahale eden 1 vatandaşı bıçaklayan zanlı, Kahramanmaraş'ta yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 22:57, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 22:58
Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak'taki bir markette çalışan N.T. (44), iş yerinde eski erkek arkadaşı A.Y'nin (34) fiziki saldırısına uğradı. Market önünde eski kız arkadaşını tokatlayan zanlı, daha sonra markete girerek saldırısını sürdürdü. Bu sırada vatandaşlar şahsı durdurmak istedi. Vatandaşlara da saldıran A.Y., E.E'yi bıçakla yaraladı. Yaralı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alınırken, zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itiraz üzerine Kahramanmaraş'ta yeniden gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

