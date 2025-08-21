Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Borsa günü rekorla tamamladı
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Memur Emeklilerinde Fark Beklentisi
AYM: Disiplin cezası verilen jandarmanın ifade özgürlüğü ihlal edildi
İstanbul Valiliği'nden sahipsiz hayvanlar için toplama kararı!
Muğla'da fiber tekne battı: 6 kişi kurtarıldı, 2 çocuk kayıp
İBB'nin deposu bisiklet mezarlığına döndü
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan fenomenlere erişim engeli
'Suriye'den ithalat sınırlaması' iddialarına Bakanlıktan açıklama
Ana sayfaHaberler Ekonomi

1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?

Konut kredisi çekmek isteyenler için düşük faizli kampanya gerçekleştirildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 23:18, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 23:17
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Tüm Emlak Danışmanları Birliği, Yapı Kredi Bankası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, müşterilerine yüzde 1,69'dan başlayan faiz oranı ile kampanyalı konut kredisi kullanma imkanı tanıyor.

Birlik üyesi emlakçıların, bankaya yönlendirdiği müşterileri yüzde 1.69 oranlı kampanyadan faydalanabilecek.

ŞİMDİYE KADAR 2 BİN KİŞİ KULLANDI

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, konut kredisi kampanyasının devam ettiğini söyledi.

Akçam, 2 binden fazla kişinin Yapı Kredi'nin ödeme planlarından yararlandığını, yüzde 1.69'luk faiz oranından yararlanmak isteyenlerin regülasyon şartlarına bağlı kalmak koşulu ile tutar sınırı olmadan konut kredisi kullanabildiğini, yüzde 2.11 ve yüzde 2.89 oranındaki faiz oranlarıyla kredi kullanmak isteyenler için de yine mevcut regülasyon şartlarına bağlı olarak kredi miktarı sınırı olmadığını açıkladı.

ING Bank'la da çalışmalarının olduğunu belirten Akçam, yüzde 1.79'la 650 bin liraya kadar konut kredisi kullanılabildiğini, Akbank ve Garanti Bankası'yla da uygun faizli kredi görüşmelerinin yapıldığını ifade etti.

NE KADAR KREDİ VERİLİYOR?

Dikkat edilmesi gereken hususlar arasında 1 milyon liralık 10 yıl vadeli kredi çekildiğinde kredinin yüzde 35'inin peşinat olarak ödenmesi gerekiyor. Başka bir deyişle banka 650 bin lira kredi veriyor.

NE KADAR ÖDEMESİ VAR?

650 bin liralık konut kredisi kullanıldığında yüzde 1.69 oranına faizle 120 ay vadede aylık ödeme tutarı 12 bin 682 lira oluyor.

NE KADAR ÖDEMESİ VAR?

1 milyon liralık konut kredisi kullanıldığında yüzde 2.11 oranında faizle 120 ay vadede aylık ödeme tutarı 22 bin 975 lira oluyor.

5 milyon liralık konut kredisi kullanıldığında yüzde 2.11 oranında faizle 120 ayda taksit tutarı 114 bin 876 lira oluyor.

