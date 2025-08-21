Gelin alma töreninde havaya ateş açılması sonucu 1 kişi öldü

2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

İlçenin Taşkıran Mahallesi'nde gelin alma töreni sırasında silahla havaya ateş edilmesi sonucu F.S. (43), R.S. ve B.S.T. yaralandı.

