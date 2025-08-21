Gelin alma töreninde havaya ateş açılması sonucu 1 kişi öldü
Trabzon'un Çaykara ilçesinde gelin alma töreninde havaya silahla ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ağustos 2025 23:30, Son Güncelleme : 21 Ağustos 2025 23:32
İlçenin Taşkıran Mahallesi'nde gelin alma töreni sırasında silahla havaya ateş edilmesi sonucu F.S. (43), R.S. ve B.S.T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan F.S. hayatını kaybetti.
2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.