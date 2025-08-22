Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Dolar 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde!
Dolar 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 17 milyar 968,1 milyon lira azalarak 440 milyar 562,7 milyon liraya düştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 07:26, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 07:27
Yazdır
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 15 Ağustos haftasında yaklaşık 136 milyar 702,3 milyon lira artarak 20 trilyon 153 milyar 946,9 milyon liradan, 20 trilyon 290 milyar 649,2 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 431 milyar 449,2 milyon lira artarak 23 trilyon 903 milyar 322,3 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 446,6 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, 15 Ağustos itibarıyla 7 milyar 906,5 milyon lira azalarak 2 trilyon 446 milyar 578,2 milyon liraya geriledi.

Söz konusu tutarın 601 milyar 264,8 milyon lirası konut, 54 milyar 371,3 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 790 milyar 942,2 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 21 milyar 968,7 milyon lira artarak 2 trilyon 997 milyar 825,6 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,1 azalarak 2 trilyon 357 milyar 97 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 834 milyar 835,8 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 522 milyar 261,2 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 15 Ağustos itibarıyla önceki haftaya göre 739,5 milyon lira artışla 458 milyar 565,9 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 338 milyar 291,3 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 9 milyar 545,6 milyon lira artarak 4 trilyon 230 milyar 917,9 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 17 milyar 968,1 milyon lira azalarak 440 milyar 562,7 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 1,84'ü oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber