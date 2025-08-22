Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda milyonlarca uyuşturucu hap ile kilolarca katkı maddesi ele geçirildiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 09:03, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 09:09
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
Uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin evlerinde 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.
Yerlikaya, operasyonda 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.