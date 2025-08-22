İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Son dakika haberine göre soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

19 Mart'ta başlayan ve kurulan rüşvet ağının içindeki çok sayıda bürokrat ve iş insanı gözaltına alındı.

Soruşturma derinleştikçe her gün yeni bir skandal ortaya çıktı.

İTİRAFÇILAR DÖNEN ÇARKLARI ANLATIP EV HAPSİNE ÇIKTI

İBB'nin CHP yönetimiyle birlikte nasıl bir rüşvet çukuruna dönüştüğü ise itirafçıların pislikleri ortaya dökmesiyle ortaya çıktı.

Etkin pişmanlıktan yararlanan çok sayıda isim dönen kara para ve rüşvet çarkını ayrıntılarıyla anlattı.

30'dan fazla ismin itirafçı olduğu soruşturmada en dikkat çeken isim ise iş adamı Aziz İhsan Aktaş oldu.

İBB soruşturması kapsamında suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklanan Aktaş, etkin pişmanlık kapsamında İBB'yi nasıl rüşvete bağladığını anlattı.

EV HAPİSLERİ KALDIRILDI

İtiraflarından sonra Aktaş hakkında ev hapsi kararı alındı.

Mahkeme uzun süredir ev hapsinde olan Aktaş'ın bu tedbirini de kaldırdı.

Aziz İhsan Aktaş ile birlikte ev hapsi kararı verilen Adem Soytekin, Ertan Yıldız ve Alican Abacı'nın da ev hapsi kaldırıldı.