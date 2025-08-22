Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma

Rekabet Kurulu, Google'a soruşturma açtı.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Google'ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u (4054 sayılı Kanun) ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla bahse konu teşebbüs hakkında aynı Kanun'un 41. maddesi uyarınca 07.08.2025 tarihli ve 25-29/680-M sayılı Rekabet Kurulu kararıyla soruşturma açıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturmanın konusunu, GOOGLE'ın uygulama mağazası Play Store'da uygulama dağıtmak isteyen uygulama geliştiricileri kendi ödeme sistemi olan Google Play Faturalandırma'yı (Google Play Billing, GPB) kullanmaya zorlamak ve yine uygulama geliştiricilerin alternatif ödeme kanalları hakkında kullanıcılarını bilgilendirmelerini engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası oluşturmaktadır.

Rekabet Kurulu, Google'ın uygulama mağazası Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin bazı uygulamalar nedeniyle Google'a soruşturma açtı.

Mobil Ekosistem Sektör İncelemesi kapsamında yapılan incelemelerde, Google'ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda kısıtlamalar getirdiğine yönelik bazı şüpheler gündeme gelmiş ve konuya ilişkin olarak önaraştırma başlatılmıştı.

Önaraştırma sürecinde, Google'ın uygulama içi satın alma işlemlerinde, kendi ödeme sistemi olan Google Play Faturalandırma kullanımını zorunlu tuttuğu belirlendi. Ayrıca Google'ın uygulama geliştiricilerin, kendi kullanıcılarını, alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesine izin vermediği ortaya çıktı.

Kurul, bu uygulamaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi kapsamında sömürücü ve/veya dışlayıcı etkilere yol açabileceğini değerlendirerek, söz konusu iddiaların daha ayrıntılı incelenmesi için soruşturma açılmasına karar verdi."