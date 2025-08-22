Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailelerine Anlamlı Mektup

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine gönderdiği mektup, Karabük'te teslim edilmeye başlandı. AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, şehit ailelerini ziyaret eden AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını iletti. Görüşmenin ardından partililerce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin mektubu ailelere teslim edildi. Ziyaretlerde, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin'in eşi Esra Şahin ile Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın eşi Derya Çetinkaya da yer aldı.

Ziyaretlerin Amacı ve Önemi

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay, "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemini aktararak, "Biz sizler gibi daha fazla annelerin canı yanmasın, daha fazla annelerimizin yürekleri yanmasın, evlere ateş düşmesin istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde de 'Terörsüz Türkiye' sürecimiz hamdolsun başlamış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan bu adım çok değerli, çok kıymetli. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile kendisinin kaleme aldığı şehit ailelerimize mektubu, kadın kolları olarak bu süreçte ziyaretler gerçekleştirerek ailelere teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tüm Vatandaşlara Ulaşma Hedefi

Sadece şehit aileleri ve gazileri değil, tüm vatandaşları ziyaret ettiklerini belirten Uluçay, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız şehit ailelerine ve gazilere özel seslenmek için bu mektubu yazdı."

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm vatandaşlarımıza yönelik mektuplarını da tüm vatandaşlarımıza ulaştıracağız."

"Kadın kolları olarak başlatıyoruz, diğer tüm kademelerle bu mektupları ulaştıracağız."

"Şehitlerimizin ve gazilerimizin canları, aileleri bizlerin baş tacıdır. Sizler her zaman bizim baş tacımızsınız."

Türk Bayrağı Takdimi

Ziyaretlerde şehit ailelerine Türk bayrağı da takdim edildi.



