İstanbul'da sitede kargocu kavgası

Görüntülerde, güvenlik amiri olduğu söylenen kişinin kargocuyu yere yatırıp darbettiği kargocunun ise küfürler ettiği görülüyor.

Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir siteye aracıyla girmek isteyen kargo firması çalışanı ile güvenlik arasında tartışma çıktı.

