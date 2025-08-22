Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şans ve bahis oyunu faaliyetlerinde suç gelirlerinin aklanmasını önlemek ve terör finansmanının engellenmesine yönelik yeni adımlar attı. Bu kapsamda, kalkınma ve yatırım bankalarının uyum yükümlülük düzeyi artırıldı. Ayrıca, elektronik ortamda faaliyet gösteren bayilere uyum görevlisi atama zorunluluğu getirildi.

Yeni Düzenlemeler ve Yükümlülükler

Kalkınma ve yatırım bankaları , sektörel nitelikleri dikkate alınarak uyum yükümlülük düzeyi artırılan kurumlar arasında yer aldı.

, sektörel nitelikleri dikkate alınarak uyum yükümlülük düzeyi artırılan kurumlar arasında yer aldı. Bu bankalar, uyum programı oluşturması gereken yükümlüler kapsamına dahil edildi.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ise kapsam dışında bırakıldı.

ise kapsam dışında bırakıldı. Şans ve bahis oyunu faaliyetlerini tamamen elektronik ortamda yürüten sanal ortam bayileri, uyum görevlisi atamakla yükümlü tutuldu.

tutuldu. Uyum görevlisi ve yardımcısı 31 Ekim'e kadar atanacak, uyum programları ise 30 Kasım'a kadar oluşturulacak.

Uyum Görevlisi Atama ve Bildirim Süreci

Uyum görevlisi ve yardımcısının atanması ile görevden ayrılmasında izlenmesi gereken prosedürler ile yetkilendirilme sürecine ilişkin düzenlemeler yapıldı. Yükümlüler, uyum görevlisi veya yardımcısı görevinden alınır ya da ayrılırsa, nedenleri ile birlikte ayrılış tarihinden itibaren 10 gün içinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) yazılı olarak bildirmek zorunda olacak.