Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Dolar 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Borsa günü rekorla tamamladı
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Marketlerde 'Cumhur Reyonu' İddiasına DMM'den Açıklama
Oyuncu Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı
Müfettiş ve Uzmanların Maaşı Artırıldı mı? VMD'den açıklama
Anadolu'ya otobüsle gitmek uçakla gitmekten daha pahalı!
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Erzurum'da heyelan: 70 ev tahliye edildi
Antalya'da tur otobüsü drenaj hendeğine girdi: 23 yaralı
Ulaştırma Memur-Sen 8. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarını Açıkladı
Türk askeri Ukrayna'ya gidecek mi?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek için şans oyunları ve bankalara yönelik yeni düzenlemeler yaptı.

22 Ağustos 2025 11:35
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şans ve bahis oyunu faaliyetlerinde suç gelirlerinin aklanmasını önlemek ve terör finansmanının engellenmesine yönelik yeni adımlar attı. Bu kapsamda, kalkınma ve yatırım bankalarının uyum yükümlülük düzeyi artırıldı. Ayrıca, elektronik ortamda faaliyet gösteren bayilere uyum görevlisi atama zorunluluğu getirildi.

Yeni Düzenlemeler ve Yükümlülükler

  • Kalkınma ve yatırım bankaları, sektörel nitelikleri dikkate alınarak uyum yükümlülük düzeyi artırılan kurumlar arasında yer aldı.
  • Bu bankalar, uyum programı oluşturması gereken yükümlüler kapsamına dahil edildi.
  • İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ise kapsam dışında bırakıldı.
  • Şans ve bahis oyunu faaliyetlerini tamamen elektronik ortamda yürüten sanal ortam bayileri, uyum görevlisi atamakla yükümlü tutuldu.
  • Uyum görevlisi ve yardımcısı 31 Ekim'e kadar atanacak, uyum programları ise 30 Kasım'a kadar oluşturulacak.

Uyum Görevlisi Atama ve Bildirim Süreci

Uyum görevlisi ve yardımcısının atanması ile görevden ayrılmasında izlenmesi gereken prosedürler ile yetkilendirilme sürecine ilişkin düzenlemeler yapıldı. Yükümlüler, uyum görevlisi veya yardımcısı görevinden alınır ya da ayrılırsa, nedenleri ile birlikte ayrılış tarihinden itibaren 10 gün içinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na (MASAK) yazılı olarak bildirmek zorunda olacak.

