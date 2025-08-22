Japon Fenomen Yoshi Enomoto İçin DMM'den Açıklama

Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto'nun oturma izni başvurusunun reddedildiği ve bu nedenle Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldığı yönündeki iddialar, eksik bilgilendirmeye dayalı manipülatif içeriklerdir.

İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ilgili şahsın ikamet izni Türkiye tarafından, çalışma iznine başvuru yapabilmesi ve kalış amacını gerekçelendirmesi amacıyla iki kez uzatılmıştır. İlgili şahsa, çalışma izni alması ve yasal kalışı gerekçelendirmesi gerektiği tebliğ edilmiş; buna rağmen şahıs, çalışma izni başvurusunda bulunmadan ticari faaliyetlerine devam etmiştir.

Oturma ve Çalışma İzinleri Hakkında Bilgilendirme

Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de oturma ve çalışma izinleri belirli kurallara tabidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti misafirperverliğiyle tanınmakta olup, bu çerçevede herkesin yasalara riayet etmesi beklenmektedir.

Çalışma Vizesi ve Yasal Kalış