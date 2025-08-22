Beyoğlu Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi üçüncü turda
Beyoğlu Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi üçüncü turda
Yaşam

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44,08'e düştü. Mart ayında yüzde 80'e kadar yükselmişti.

22 Ağustos 2025 12:34
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü

İstanbul'da kurak geçen bahar ve yaz aylarının ardından baraj gölü havzalarında her geçen gün doluluk oranları düşüyor.

Geçtiğimiz Mart ayında yüzde 80'lere dayanan doluluk oranları İSKİ verilerine göre bugün yüzde 44,08 olarak ölçüldü.

Mart ayında doluluk oranı yüzde 65'e kadar yükselen Alibeyköy barajında da doluluk oranı yüzde 27.63'e kadar geriledi. Baraj gölünde kış aylarında suyla dolu alanlar yeniden kurudu. Birkaç ay öncesine kadar balıkların dolaştığı alanlar çorak araziye dönüştü.

İstanbul'a su sağlayan barajların 8'inde doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. İstanbul'un Terkos Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Papuçdere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. İstanbul'da şu an en dolu barajı yüzde 63.17 ile Elmalı barajı oldu. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 31.38 doluluk oranıyla Istrancalar oldu.

