Akademik Zam, Toplu Sözleşmede Hayal Kırıklığı Oldu!

Akademisyenlerin uzun süredir beklediği maaş iyileştirmesi, toplu sözleşmede beklenilenleri karşılamadı!

Haber Giriş : 23 Ağustos 2025 12:30, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2025 12:28
Akademik Zam, Toplu Sözleşmede Hayal Kırıklığı Oldu!

Devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan akademisyenlerin maaşlarında en son yapılan iyileştirmenin üzerinden on yıl gibi uzun bir süre geçti.

Olağan toplu sözleşme zamları dışında genele yönelik ve bilimsel çalışmaların performans esaslı teşvik edileceği ciddi iyileştirmeler yapılmadığı gibi bu yönde oluşturulan kamuoyu çalışmalarına da ilgili makamlarca hep mesafeli duruldu.

Üzülerek ifade etmek isteriz ki; en üst düzeyde alınan akademik teşvik ödemeleriyle şu an bilimsel kongrelere dahi katılmak imkansız hale geldi.

Kamu İşveren Heyeti ile imzalanan 2026-2027 toplu sözleşme metninin Eğitim Hizmet koluna yönelik maddelerine baktığımızda da, birkaç ödenekte yapılan cüzi iyileştirmeler dışında ilerleyen yıllara yönelik ciddi hayal kırıkları olduğunu görüyoruz.

Ekonomik krizin kamuda her kesimi sardığı bu dönemde; ilkokul mezunu işçilerle doçent maaşlarının benzer seviyelere geleceği dönemler çok çok yaklaştı. Hatta bazı üniversitelerde bu durum şu an yaşanır duruma geldi. Şunun özellikle altını çizelim.

Burada işçilerin yaptığı hizmeti ve aldığı ücreti kıyaslamak değil derdimiz; esas mesele ülkenin en eğitim seviyesi yüksek insanlarının aldığı maaşın ne kadar düşük bir düzeyde kaldığını ifade etmek istiyoruz.

Ne yazık ki bu durumdan dolayı başarılı genç mezunlar üniversiteden ve akademiden her geçen gün uzaklaşıyor. Önceki yıllarda, lisans dönemini üstün başarıyla tamamlayan insanlar üniversitede kalmak için çabalarken, şu an tam tersine bir süreç yaşanıyor.

Diğer taraftan, akademisyen maaşlarının yurt dışına kıyasla her geçen gün erimesinden dolayı, başarılı bilim insanlarının bir kısmı da farklı ülkelerden gelen iyi teklifleri kabul etmek durumunda kalıyor. Bu kişiler, bilimsel eserlerini ülkemiz adresli değil diğer ülkeler adına yürütüyor.

Bu yazdıklarımız, kimin derdi ya da birileri bu meseleleri gerçekten dertleniyor mu inanın bilmiyoruz!

Kendisi de bir akademisyen olan başta Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN olmak üzere ilgili tüm kesimi yeni yasama döneminde 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda ciddi iyileştirmeler yapmak üzere bu önemli meseleyi dikkatlerine sunuyoruz!

