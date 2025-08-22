Beyoğlu Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi üçüncü turda
Balıkesir'de tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 13:11, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 13:56
İlçeye bağlı kırsal Karaağaç Mahallesi'nde domates toplamak için tarlaya giden işçileri taşıyan A.K. yönetimindeki traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazada traktörün römorkunda bulunan işçilerden Zeynep Kanat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü A.K. ile C.K, F.G. ve A.K. sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Sındırgı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

