Ünlü rapçi Çakal silahlı saldırıya uğradı!

"Çakal" lakaplı ünlü rapçi Emirhan Çakal, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali'nde sahne aldığı konserin bitiminde kimliği belirsiz bir kişi tarafıdan silahlı saldırıya uğradı.

Açılan ateş sonucu saçmalar Çakal'ın ayağına isabet etti. Yaralanan ünlü rapçi, Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde büyük güvenlik önlemleri alınırken; emniyet ekipleri saldırganı yakaladı. Şüphelinin savcılıkta ifade verdiği öğrenildi.

Çakal'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Tv100 Muhabiri Onur Üçkarışoğlu: "Hayranı kulise gelip fotoğraf çektirmek istiyor.



Konser saatine çok yakın bir zaman olduğu için Çakal teklifi geri çeviriyor.



Sahneden kulise doğru inerken havalı tüfekle sağ bacağından vuruluyor."pic.twitter.com/hdxrvamjfp https://t.co/LJ6DAsBqW1