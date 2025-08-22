Mehmetçik, ormanın kahramanlarıyla omuz omuza

Beyoğlu Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi üçüncü turda
Beyoğlu Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi üçüncü turda
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
İki ilde korkutan depremler
İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Dolar 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde!
Dolar 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Mehmetçik, ormanın kahramanlarıyla omuz omuza

Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, TSK'nın hava gücü her yıl artan bir kapasiteyle "ormanın kahramanları" ile omuz omuza görev yapıyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 15:07, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 15:07
Yazdır
Mehmetçik, ormanın kahramanlarıyla omuz omuza

İletişim Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) "Yeşil Vatan" savunması kapsamında orman yangınlarıyla mücadeleye verdiği desteğin son dört yıllık bilançosunu paylaştı.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan infografiğe göre, MSB'nin desteğiyle son dört yılda yüzlerce orman yangınına müdahale edildi. Bu destek, özellikle büyük yangınlarda kritik rol oynadı.

Yıllara göre artan müdahale gücü

Verilere göre, 2022 yılında 5 büyük yangına 36 helikopterle müdahale edilirken, 458 sorti yapılarak 955 ton su atımı gerçekleştirildi.

2023'te ise destek kapasitesi önemli ölçüde arttı. 22 büyük yangına 72 helikopter ve 2 uçağın katıldığı çalışmalarda, 1.369 sorti yapılarak 3 bin 144 ton su atıldı. Bu yılda ayrıca 64 PCADS (Hassas Güdümlü Hava Bırakma Sistemi) atımı da yapıldı.

2024 yılına gelindiğinde, 35 büyük yangına karşı 114 helikopter görevlendirildi. Gerçekleştirilen 3 bin 558 sortide toplam 7 bin 357 ton su kullanıldı.

2025'te rekor seviyede destek

22 Ağustos 2025 itibarıyla, 68 orman yangınına müdahale edildi. Bu operasyonlarda 192 helikopter ve 2 uçak görev alırken, 4 bin 113 sorti ile 9.924 ton su atımı yapıldı. Ayrıca 32 PCADS atımı daha gerçekleştirildi.

Stratejik planlama ve eğitim

Paylaşılan bilgilere göre, yangınla mücadeledeki başarı sadece araç sayısındaki artışla sınırlı değil. Protokol kapsamında, planlanan hava araçları yangın riskinin yüksek olduğu alanlarda stratejik olarak konuşlandırıldı. Ayrıca, yangınla mücadele operasyonlarının etkinliğini artırmak amacıyla pilot ve teknisyenlere özel eğitimler verildi. Bu eğitimler, TSK personelinin orman yangınlarına daha hızlı ve etkili müdahale etmesini sağlıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber