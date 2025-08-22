Beyoğlu Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi üçüncü turda

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) hedef alan soruşturmalar kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılması nedeniyle başkanvekili seçimi yapılıyor.

Seçim üçüncü tura kaldı

CHP grubunun adayı Sefer Karaahmetoğlu olurken, AKP oylamaya Süleyman Baba'yla katıldı. Karaahmetoğlu ilk turda 17, Baba ise 13 oy aldı. İkinci turda da bu tablo değişmeyince seçim üçüncü tura kaldı.

Seçim sırasında belediye meclisinde gerginlik de yaşandı. Bir üye telefonla çekim yapınca "Israrla çekim yapıyorsunuz" diye itirazlar yükseldi.

Ne olmuştu?

İBB'ye yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 45 kişi, 15 Ağustos sabahı gözaltına alınmıştı. İnan Güney'in de olduğu 45 kişinin savcılık ifadesi tamamlandı. Savcılık, İnan Güney ve 19 kişi hakkında tutuklama talep etti. 24 kişi hakkında ise adli kontrol talep edildi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve beraberindeki 8 kişi tutuklandı.