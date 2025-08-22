Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!

Birleşmiş Milletler ve diğer yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışan ana küresel açlık izleme kuruluşu olan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, Gazze'nin bazı bölgelerinde ilk kez resmi olarak kıtlık ilan edildi.

Nüfusun neredeyse dörtte birinin açlıkla karşı karşıya olduğu bildiren IPC'ye göre kıtlığın, eylül ayı sonuna kadar Deyr el-Balah ve Han Yunus bölgelerine yayılması bekleniyor.

BM destekli uzmanlardan yapılan açıklamaya göre 500 bin Gazze sakini "felaket" düzeyinde açlıkla karşı karşıya. Verilere göre Gazze'deki yetersiz beslenme, 5 yaşın altındaki 132 bin çocuğun hayatını riske atıyor. Bunlardan 41 bini ise şiddetli vakalar.

"CEZASIZLIĞA İZİN VEREMEYİZ"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin açıklama yaptı.

Gazze'deki kıtlığın insan eliyle yaratılan bir felaket olduğunu söyleyen Guterres, "Bu durumun cezasızlıkla devam etmesine izin veremeyiz" dedi.

BM İnsan Hakları Şefi Volker Türk de "Gazze'deki kıtlık, İsrail'in eylemlerinin doğrudan sonucudur. Açlık savaşı bir savaş suçudur ve bunun sonucunda meydana gelen ölümler kasıtlı öldürme olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.

İSRAİL'E DOĞRUDAN SUÇLAMA

Bir diğer açıklama, BM Acil Durum Koordinatörü Tom Fletcher'den geldi. Cenevre'de gazetecilere konuşan Fletcher, Gazze'nin bir bölümünü vuran kıtlığın önlenebilir olduğunu belirterek, İsrail'in yardımları "sistematik olarak engellediğini" söyledi ve Başbakan Binyamin Netanyahu'dan büyük ölçekli yardımların girişine izin vermesini talep etti.

Fletcher, "Eğer izin verilseydi önleyebileceğimiz bir kıtlık, ancak İsrail'in sistematik engellemeleri nedeniyle gıda sınırlarda birikiyor" diyerek rapora atıfta bulundu.

İSRAİL KITLIK OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise IPC raporuna yanıt olarak, Gazze'de kıtlık olmadığını iddia etti.

Raporu reddeden İsrail Dışişleri Bakanlığı, verilerin "Hamas'ın yalanlarına dayandığını" ve son haftalarda Gazze'ye çok sayıda yardım girişinin olduğunu öne sürdü.

ÇOCUKLAR AÇLIĞA SÜRÜKLENİYOR

Yardım kuruluşları, yetersiz beslenme uzmanları ve BM'ye göre, Gazze'deki açlık krizi kritik bir noktaya geldi. Güçlendirilmiş süt ve özel besleyici macunların stoklarının kritik derecede düşük olması, gıda kıtlığını daha da kötüleştiriyor ve daha fazla sayıda çocuğu açlığa sürüklüyor.