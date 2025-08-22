Beyoğlu Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi üçüncü turda
Beyoğlu Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi üçüncü turda
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
İki ilde korkutan depremler
İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Dolar 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde!
Dolar 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Ana sayfaHaberler Dünya

Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!

BM ve Yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, Gazze'de ilk kez resmi olarak kıtlık ilan edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 15:41, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 15:51
Yazdır
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!

Birleşmiş Milletler ve diğer yardım kuruluşlarıyla birlikte çalışan ana küresel açlık izleme kuruluşu olan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine göre, Gazze'nin bazı bölgelerinde ilk kez resmi olarak kıtlık ilan edildi.

Nüfusun neredeyse dörtte birinin açlıkla karşı karşıya olduğu bildiren IPC'ye göre kıtlığın, eylül ayı sonuna kadar Deyr el-Balah ve Han Yunus bölgelerine yayılması bekleniyor.

BM destekli uzmanlardan yapılan açıklamaya göre 500 bin Gazze sakini "felaket" düzeyinde açlıkla karşı karşıya. Verilere göre Gazze'deki yetersiz beslenme, 5 yaşın altındaki 132 bin çocuğun hayatını riske atıyor. Bunlardan 41 bini ise şiddetli vakalar.

"CEZASIZLIĞA İZİN VEREMEYİZ"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin açıklama yaptı.

Gazze'deki kıtlığın insan eliyle yaratılan bir felaket olduğunu söyleyen Guterres, "Bu durumun cezasızlıkla devam etmesine izin veremeyiz" dedi.

BM İnsan Hakları Şefi Volker Türk de "Gazze'deki kıtlık, İsrail'in eylemlerinin doğrudan sonucudur. Açlık savaşı bir savaş suçudur ve bunun sonucunda meydana gelen ölümler kasıtlı öldürme olarak değerlendirilebilir" diye konuştu.

İSRAİL'E DOĞRUDAN SUÇLAMA

Bir diğer açıklama, BM Acil Durum Koordinatörü Tom Fletcher'den geldi. Cenevre'de gazetecilere konuşan Fletcher, Gazze'nin bir bölümünü vuran kıtlığın önlenebilir olduğunu belirterek, İsrail'in yardımları "sistematik olarak engellediğini" söyledi ve Başbakan Binyamin Netanyahu'dan büyük ölçekli yardımların girişine izin vermesini talep etti.

Fletcher, "Eğer izin verilseydi önleyebileceğimiz bir kıtlık, ancak İsrail'in sistematik engellemeleri nedeniyle gıda sınırlarda birikiyor" diyerek rapora atıfta bulundu.

İSRAİL KITLIK OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise IPC raporuna yanıt olarak, Gazze'de kıtlık olmadığını iddia etti.

Raporu reddeden İsrail Dışişleri Bakanlığı, verilerin "Hamas'ın yalanlarına dayandığını" ve son haftalarda Gazze'ye çok sayıda yardım girişinin olduğunu öne sürdü.

ÇOCUKLAR AÇLIĞA SÜRÜKLENİYOR

Yardım kuruluşları, yetersiz beslenme uzmanları ve BM'ye göre, Gazze'deki açlık krizi kritik bir noktaya geldi. Güçlendirilmiş süt ve özel besleyici macunların stoklarının kritik derecede düşük olması, gıda kıtlığını daha da kötüleştiriyor ve daha fazla sayıda çocuğu açlığa sürüklüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber