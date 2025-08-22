Beyoğlu Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi üçüncü turda
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
İzmir'de orman yangını
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Dolar 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Borsa günü rekorla tamamladı
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de

Ticaret Bakanlığı, ENR dergisinin "En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi"ne 2025 yılında 45 Türk müteahhitlik firmasının girdiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 15:58, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 15:58
Bakanlık, inşaat sektörü dergisi ENR'nin 2025 yılına ilişkin "En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi" ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Küresel pazarda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Türk yurt dışı müteahhitlik sektörü temsilcilerinin dünya liginde yine ön sıralarda yerini aldığına işaret edilen açıklamada, Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası alandaki başarısının bir kez daha tescillediği vurgulandı.

Açıklamada, ENR'nin 2024 yılı listesinde 43 Türk firmasının yer aldığı anımsatılırken, "2025 yılı listesinde Türk firma sayısı 45'e yükselmiş ve rekor bir başarıya imza atılmıştır. Firma sayısı itibarıyla, 76 firmayla birinci sırada yer alan Çin'in ardından, 45 firma ile Türkiye ikinci sırada bulunuyor. 2024 yılında 45 Türk müteahhitlik firmasının üstlendiği uluslararası projelerin değeri 20,8 milyar dolar olarak gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Türk müteahhitlerin üstlendikleri işlerin listede yer alan 250 firmanın toplam proje büyüklüğü içindeki payının yüzde 4,2 olduğunun aktarıldığı açıklamada, uluslararası proje değerleri itibarıyla Türk müteahhitlik sektörünün, Hollanda, İsveç ve Almanya'nın önünde dünya 9'uncusu olduğu bildirildi.

- İlk 100 firma arasına 8 Türk firması girdi

Açıklamada, toplam proje büyüklüğü sıralamasında birinci sırada 127,4 milyar dolar ile Çin firmalarının yer aldığı belirtilerek, "2025 yılı listesinde ilk 100 firma arasına 8 Türk firması girmeyi başardı. Bunların ikisi ilk 50 firma arasında yer alarak uluslararası müteahhitlik sektöründe Türkiye'nin prestijini daha da güçlendirdi. Küresel inşaat sektörü, bölgesel çatışmalar, tedarik zinciri sorunları, enflasyon ve iş gücü sıkıntıları nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. 2024 verilerine göre, dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firmasının toplam proje büyüklüğü, sadece yüzde 0,5 artışla 501,2 milyar dolara ulaşabildi. Siyasi belirsizlikler, artan işçilik ve arsa maliyetleri yatırımcıları çekimser hale getirirken, girdi maliyetlerindeki yükseliş sektör üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor." değerlendirmelerinde bulunuldu.

ENR dergisinin, "En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi" sonuçlarını da açıkladığına işaret edilen açıklamada, listede bu yıl da 8 Türk teknik müşavirlik firmasının yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, firma sayısı itibarıyla ABD, Çin, İtalya, Güney Kore ve Japonya'nın ardından Türkiye'nin geçen yıla göre bir sıra yükselerek İspanya ile birlikte 6'ncı sırada yer aldığı ifade edildi.

- Türk firmaları 544,9 milyar doların üzerinde müteahhitlik projesi üstlendi

Türk müteahhitlik sektörünün 1972'de başlayan yurt dışı faaliyetlerinin, aradan geçen sürede ivmesini koruduğuna ve daha ileriye gittiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün itibarıyla dünyanın 137 ülkesinde 544,9 milyar doların üzerinde 12 bin 641 müteahhitlik projesi Türk şirketleri tarafından üstlenilmiştir. Ayrıca, 138 farklı ülkede yaklaşık 3,6 milyar dolar değerinde 3 bin 53 uluslararası teknik müşavirlik projesi yürütülmüştür. Yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarımızın uluslararası pazarlarda yeni projeler üstlenebilmesi ve karşılaştıkları sorunların çözümü için ilgili ülkeler nezdinde ticari diplomasinin her türlü enstrümanını kullanmaya devam edeceğiz. Özellikle, Libya, Irak ve Suudi Arabistan başta olmak üzere önemli pazarlarda ikili temaslar ve ticaret heyetleri marifetiyle sektörümüzü destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de Ukrayna ve Suriye'nin yeniden imarı sürecinde sektörümüzün aktif rol alması hususunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İlaveten, İngiltere ve Japonya gibi ülkelerle ortak yürütülen işbirliği programları vasıtasıyla sektörümüze hem yeni pazarlara erişim hem de proje finansmanı imkanları sağlamaya gayret ediyoruz."

