Barış Alper Yılmaz'ın temsilcisi: Artık Barış'ın da söz hakkı olmalı

Beyoğlu Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi üçüncü turda
Beyoğlu Belediyesi'nde Başkanvekilliği seçimi üçüncü turda
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
İki ilde korkutan depremler
İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Dolar 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde!
Dolar 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
Numan Kurtulmuş: Terörle Pazarlık Yok, Olmayacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
İzmir'de su krizi: Su kesintileri sıklaştırılacak!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
MEB ve Türk Telekom'dan İşbirliği: Öğretmenlere Özel Avantajlı Tarifeler!
Ana sayfaHaberler Spor

Barış Alper Yılmaz'ın temsilcisi: Artık Barış'ın da söz hakkı olmalı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın temsilcisi Tuncay Maldan, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen transfer süreciyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 16:14, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 16:16
Yazdır
Barış Alper Yılmaz'ın temsilcisi: Artık Barış'ın da söz hakkı olmalı

Maldan, Barış Alper'e gelen transfer tekliflerinin Galatasaray yönetimiyle paylaşıldığını ve kulübün bilgisi dışında hiçbir görüşme yapılmadığını belirtti. Maldan yayınladığı bilgilendirme metninde şu ifadelere yer verdi:

" Son günlerde kamuoyunda yoğun biçimde tartışılan süreç hakkında, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek amacıyla aşağıdaki hususların açıklanması zaruri olmuştur. Barış'a gelen transfer teklifleri, Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tarafından tarafıma yüz yüze yapılan görüşmede iletilmiştir. Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetiminin bilgisi dahilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Ancak bu süreçte tarafımızı asıl rahatsız eden husus, görüşmelerin üslubu ve sergilenen yaklaşımdır. Barış, son iki transfer döneminde kulübüne son derece önemli teklifler getirmiş; fakat Galatasaray'ın menfaatleri ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımda kalmayı tercih etmiştir. Üç şampiyonlukta ve toplam beş kupada önemli katkılar sunan Barış'a, kulüp yönetimi bu yaz için 'Teklif gelmesi halinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin' şeklinde söz vermiştir. Bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız. Bu durum bizleri derinden üzmektedir. Kardeşim Barış'ın ve şahsımın haksız şekilde hedef haline getirilmesi, son iki yılda kulüp için yapılan fedakarlıkların göz ardı edilmesine sebep olmamalıdır. Galatasaray'a, sayın başkana ve bugüne kadar Barış'a büyük sevgi gösteren taraftarlara son olarak şunu söylemek isterim ki; kardeşim son iki maç da dahil olmak üzere, Galatasaray'a saha içinde ve dışında yakışır şekilde mücadele verdi. Ama artık Barış'ın da söz hakkı olmalı. Galatasaray camiasına ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber