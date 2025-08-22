Bakan Yumaklı'dan Belediyelere Çağrı: İçme Suyu Önceliğiniz Olsun
Memur-Sen, Hakem Kurulu'na başvurmadı

Memur-Sen, Hakem Kurulu'na başvurmadı

Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gitmeyeceklerini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 17:32, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 18:39
Memur-Sen, Hakem Kurulu'na başvurmadı

Memur ve memur emeklisine 2026 ve 2027'de yapılacak zammın görüşüldüğü 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştı. Memur-Sen Hakem Heyeti'ne başvurmadığını duyurdu.

"HAKEM KURULU'NA BAŞVURMADIK"

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Gelirde adalet ücrette denge' ilkesiyle yürüttüğümüz; bozulan iş barışını inşa, memur ve emeklilerin gelir seviyesini yükseltmek için ter akıttığımız 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Kamu İşvereninin çözümsüzlükte ısrar eden tutumu nedeniyle uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır.

Memur-Sen olarak uzlaşmazlıkla sonuçlanan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin imzalanan toplantı tutanağını Hakem Kurulu'na götürmeme kararı aldık ve Hakem'e başvurmadık"

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI

Memurlarla hükümet arasında yapılan zam görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine mevzuat gereği son kararı hakem kurulu verecek.

Hükümet son olarak 2026 için yüzde 11 artı 7, 2027 yılı için de yüzde 4 artı 4 zam teklif etmişti.

