Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir serbest bırakıldı
İstanbul'da liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, şarkıcı Ebru Gündeş'in gözaltına alınan eşi Murat Özdemir savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 17:40, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 17:42
İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Murat Özdemir, savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında iş insanı Murat Özdemir gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Özdemir, savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı.