Elinde taşıdığı paket patlayan avukat yaralandı

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ofisinden çıktıktan sonra yürüyen avukat Muhammed Emre T.'nin elindeki paket henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. El ve yüz bölgesinden yaralanan avukat, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Paket içerisinde batarya olabileceği ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.