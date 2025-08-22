DMM: Irak-Türkiye Boru Hattı Gelirinde Kayıp Yok!
Kasko Nedir? Kasko Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Her gün trafiğe çıkan sürücüler, çevresel faktörlere, diğer sürücülere ve öngörülemeyen birçok riske maruz kalır. Bu nedenle araç güvenliği için alınabilecek en önemli önlemlerden biri kasko sigortasıdır. Kasko, sürücülerin karşılaşabileceği maddi kayıpları azaltmayı ve beklenmedik durumlarda güvence sağlamayı amaçlayan sigorta türüdür. Peki hangi kasko avantajları sunar ve yaptırırken nelere dikkat edilmelidir?

Kasko Sigortasının Öne Çıktığı Noktalar Neler?

Kasko, aracın sahibine ait olan zararları karşılayan isteğe bağlı sigorta türüdür. Trafik sigortası ile sıkça karıştırılsa da aralarında temel fark vardır. Trafik sigortası yalnızca karşı tarafın masraflarını karşılamaya yöneliktir. Kasko ise aracın sahibini korur ve onun aracında meydana gelen hasarları telafi eder. Kaza meydana geldiğinde, trafik sigortası yalnızca karşı tarafı güvence altına alırken, kasko sizin aracınızın masraflarını üstlenir.

Kasko Teminat Alanı Nedir?

Kasko poliçesinin kapsamı, sigorta şirketine ve seçilen pakete göre farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak aracın çarpma veya çarpışma sonucu gördüğü zararlar, yangın nedeniyle meydana gelen hasarlar, çalınma ya da çalınmaya teşebbüs gibi durumlar, doğal afetlerin yol açtığı kayıplar ve üçüncü kişiler tarafından kasıtlı olarak verilen zararlar kaskonun temel kapsamı içinde yer alır. Bunun yanında poliçeye eklenen teminatlarla kapsam genişletilebilir. Yurt dışında geçerlilik, ikame araç hizmeti, mini onarım desteği veya anahtar kaybı teminatı gibi farklı seçenekler ihtiyaçlara göre poliçeye eklenebilir.

Kasko Türleri Neler?

Kasko sigortası farklı ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmiştir. Dar kasko en temel güvenceyi sunarken, yalnızca belirli riskleri kapsar. Genişletilmiş kasko daha fazla riski içine alır ve özellikle doğal afet veya hırsızlık gibi durumları da güvence altına alır. Tam kasko ise en kapsamlı sigorta türüdür ve neredeyse tüm riskleri içerir. Bunun dışında isteğe bağlı kasko seçenekleri de mevcuttur ve araç sahibinin taleplerine göre kişiselleştirilmiş poliçeler hazırlanabilir.

Trafik Sigortası ile Farkı Nedir?

Türkiye'de her araç için zorunlu trafik sigortası yaptırmak yasal bir gerekliliktir. Ancak kasko zorunlu değildir, tamamen isteğe bağlıdır. Burada önemli olan nokta iki sigorta türünün farklı amaçlara hizmet etmesidir. Trafik sigortası, kazada karşı tarafın maddi zararını karşılar. Kasko ise sizin aracınızda meydana gelen kayıpları güvence altına alır. Trafik sigortası, karşı tarafı koruyan sigorta iken, kasko araç sahibini koruyan tamamlayıcı güvence işlevi görür.

Kasko Yaptırmanın Avantajları Neler?

Kasko sigortası yaptırmanın en büyük avantajı, araçta meydana gelen hasarların yüksek maliyetlerinden korunmaktır. Yeni model ve yüksek değere sahip araçlarda kasko, büyük kayıpları engelleyen güvence sağlar. Bunun yanında kasko, araç sahiplerine ek hizmetler de sunar. Hasar anında çekici hizmeti, aracın tamir süresince ikame araç sağlanması veya acil yol yardımı gibi hizmetler, sürücülere büyük kolaylıklar getirir.

Kasko Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Kasko sigortasının fiyatı birçok faktöre göre değişir. Aracın yaşı, markası, modeli, kullanım amacı ve bulunduğu şehir fiyat üzerinde etkili olur. Bunun yanı sıra sürücünün yaşı, ehliyet yılı ve sürüş geçmişi de dikkate alınır. Daha önce sık sık kaza yapmış sürücünün kasko primi daha yüksek olabilir. Seçilen teminatların kapsamı da fiyatı doğrudan etkiler.

Kasko Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kasko yaptırmadan önce poliçenin detaylarını incelemek son derece önemlidir. Teminatların hangi durumları kapsadığını, hangi koşullarda muafiyet uygulanacağını bilmek gerekir. Bazı poliçelerde hasarın belli kısmı araç sahibi tarafından karşılanır. Bu nedenle muafiyet oranları mutlaka gözden geçirilmelidir. Yol yardımı, ikame araç veya mini onarım gibi ek hizmetler ihtiyaçlara göre değerlendirilmelidir. Fiyat karşılaştırması yaparken yalnızca prim tutarına değil, kapsamın genişliğine de odaklanmak doğru yaklaşım olacaktır.

