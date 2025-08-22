Bakan Göktaş: Aileyi güçlendirmek, Türkiye'yi güçlendirmektir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Artvin'de Valiliği ziyaret etti. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, aileyi korumaya ve güçlendirmeye yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bakanlık olarak Artvin'de bugüne kadar 3 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarını ifade eden Göktaş, "Artvin'de iki Sosyal Hizmet Merkezi ve üç Aile Destek Merkezi ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. 2017'den bu yana 30 bin 229 haneyi ziyaret ettik. Çocuklara yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetleri için ise 2012'den bu yana 104 milyon lira kaynak aktarıldı" dedi.

"Kadınlara ve aileye destek artarak sürecek"

Kadınların ekonomik hayata katılımına yönelik de önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Kadınlara mesleki eğitim ve girişimcilik desteği sağladık. Bugün itibarıyla 7 kadın kooperatifimiz Artvin'de aktif olarak faaliyet gösteriyor" dedi.

Engelli ve yaşlı bireylere yönelik hizmetlerde de önemli mesafe katettiklerini söyleyen Göktaş, "Artvin'de bin 834 vatandaşımız evde bakım yardımından faydalanıyor. 2006'dan bu yana bu alanda toplam 821,7 milyon lira kaynak kullandırıldı" diye konuştu.

"2025 Aile Yılı bir dönüm noktası olacak"

Aile yapısının korunması için topyekün bir mücadele yürütüldüğünü belirten Göktaş, "Dijitalleşme, bağımlılıklar ve iletişim sorunları gibi tehditlere karşı aile kurumumuzu koruyacak politikaları hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 2025 yılını Aile Yılı ilan ettik. Artvin'de de bu çerçevede bugüne kadar 91 etkinlik düzenlendi" ifadelerini kullandı.

Doğum yardımları kapsamında Artvin'de 388 annenin destek aldığını belirten Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ise kentten 209 genç çiftin başvurduğunu aktardı.

"Terörsüz Türkiye hedefi gerçeğe dönüşüyor"

Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' hedefi artık gerçeğe dönüşüyor. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya gelmek, onlara olan vefamızı göstermek bizim için bir görevdir. Aziz şehitlerimizin hatırası bize yol göstermeye devam edecek" dedi.

Program sonunda Artvin Valisi ve Artvin halkına teşekkür eden Göktaş, "81 ilde olduğu gibi Artvin'de de vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Devletimizin şefkat eli, milletimizin yanında olmaya devam edecek. Sizleri saygıyla selamlıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.