Bakan Göktaş: Aileyi güçlendirmek, Türkiye'yi güçlendirmektir

Bakan Yumaklı'dan Belediyelere Çağrı: İçme Suyu Önceliğiniz Olsun
Bakan Yumaklı'dan Belediyelere Çağrı: İçme Suyu Önceliğiniz Olsun
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
ATO Başkanından okul malzemelerinde 'KDV tatili' önerisi
ATO Başkanından okul malzemelerinde 'KDV tatili' önerisi
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
İki ilde korkutan depremler
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Toç Bir-Sen: Toplu Sözleşme Kazanımlarımız Hayırlı Olsun
Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa günü rekorla tamamladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Göktaş: Aileyi güçlendirmek, Türkiye'yi güçlendirmektir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında aileyi güçlendirmeye yönelik kapsamlı destek ve yatırımların süreceğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 19:32, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 19:51
Yazdır
Bakan Göktaş: Aileyi güçlendirmek, Türkiye'yi güçlendirmektir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Artvin'de Valiliği ziyaret etti. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, aileyi korumaya ve güçlendirmeye yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bakanlık olarak Artvin'de bugüne kadar 3 milyar lirayı aşkın yatırım yaptıklarını ifade eden Göktaş, "Artvin'de iki Sosyal Hizmet Merkezi ve üç Aile Destek Merkezi ile vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. 2017'den bu yana 30 bin 229 haneyi ziyaret ettik. Çocuklara yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetleri için ise 2012'den bu yana 104 milyon lira kaynak aktarıldı" dedi.

"Kadınlara ve aileye destek artarak sürecek"

Kadınların ekonomik hayata katılımına yönelik de önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Kadınlara mesleki eğitim ve girişimcilik desteği sağladık. Bugün itibarıyla 7 kadın kooperatifimiz Artvin'de aktif olarak faaliyet gösteriyor" dedi.

Engelli ve yaşlı bireylere yönelik hizmetlerde de önemli mesafe katettiklerini söyleyen Göktaş, "Artvin'de bin 834 vatandaşımız evde bakım yardımından faydalanıyor. 2006'dan bu yana bu alanda toplam 821,7 milyon lira kaynak kullandırıldı" diye konuştu.

"2025 Aile Yılı bir dönüm noktası olacak"

Aile yapısının korunması için topyekün bir mücadele yürütüldüğünü belirten Göktaş, "Dijitalleşme, bağımlılıklar ve iletişim sorunları gibi tehditlere karşı aile kurumumuzu koruyacak politikaları hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda 2025 yılını Aile Yılı ilan ettik. Artvin'de de bu çerçevede bugüne kadar 91 etkinlik düzenlendi" ifadelerini kullandı.

Doğum yardımları kapsamında Artvin'de 388 annenin destek aldığını belirten Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na ise kentten 209 genç çiftin başvurduğunu aktardı.

"Terörsüz Türkiye hedefi gerçeğe dönüşüyor"

Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' hedefi artık gerçeğe dönüşüyor. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya gelmek, onlara olan vefamızı göstermek bizim için bir görevdir. Aziz şehitlerimizin hatırası bize yol göstermeye devam edecek" dedi.

Program sonunda Artvin Valisi ve Artvin halkına teşekkür eden Göktaş, "81 ilde olduğu gibi Artvin'de de vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Devletimizin şefkat eli, milletimizin yanında olmaya devam edecek. Sizleri saygıyla selamlıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber