Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı

Memur-Sen Hakem Kurulu'na gitmediğini açıklamıştı Hakem Kurulu'na giden taraf kamu işverenleri oldu.

Hükümetin sendikalarca reddedilen son teklifi şöyleydi:

2026 için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7

2027 için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay için yüzde 4

2026 için taban aylığa 1000 lira zam