Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Kamu İşveren Heyeti, 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti'ne başvurusunu yaptı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 19:44, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 19:48
Memur-Sen Hakem Kurulu'na gitmediğini açıklamıştı Hakem Kurulu'na giden taraf kamu işverenleri oldu.
Hükümetin sendikalarca reddedilen son teklifi şöyleydi:
2026 için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay için yüzde 7
2027 için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay için yüzde 4
2026 için taban aylığa 1000 lira zam