Esenyurt Belediyesinden 'kepçeyle köpek toplama' iddiasına açıklama

Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
DMM: Irak-Türkiye Boru Hattı Gelirinde Kayıp Yok!
DMM: Irak-Türkiye Boru Hattı Gelirinde Kayıp Yok!
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Beyoğlu Belediye Başkan Vekilliğine CHP'li üye seçildi
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
Dünya Listesinde Türk İmzası: 45 Müteahhitlik Firması İlk 250'de
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
YÖK'ten Herkese Açık ve Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
Birleşmiş Milletler, Gazze'de Kıtlık İlan Etti!
İki ilde korkutan depremler
İki ilde korkutan depremler
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bem Bir-Sen toplu sözleşme kazanımlarını açıkladı
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
Bakan Fidan, Gazze başlıklı İİT Toplantısı'na başkanlık edecek
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 44'e düştü
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Bahis ve Bankalara Yeni Düzenleme
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
Apple, iCloud+ fiyatlarına zam yaptı!
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
İBB itirafçılarının ev hapsi kaldırıldı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
Başıboş köpeklerden kaçarken otomobilin altında can verdi
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
1,69 faiz oranıyla konut kredisi: Kimler, nasıl yararlanacak?
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
Ankara'da otobüs küle döndü: Yolcular son anda kurtuldu
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Kars-Iğdır-Dilucu Demiryolu 2029'da Tamamlanacak
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Hastanelerde yeni dönem: Mesai saatleri yeniden düzenlendi
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Bakan Yerlikaya: Ceza yazmaktan keyif almıyoruz
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
Valilikten İstanbul'daki SMA Stantlarına Yeni Düzenleme
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
CTE, aile birliği mazereti atama sonuçlarını açıkladı
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Bakan Bayraktar: 4 milyon hane, yerli ve milli doğal gazımızı kullanıyor
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Kültür sanat kolunun toplu sözleşme kazanımları açıklandı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Esenyurt Belediyesinden 'kepçeyle köpek toplama' iddiasına açıklama

Esenyurt Belediyesi, sosyal medyadaki "kepçe dozeriyle köpek toplama" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, sağlıksız koşullarda yaşayan anne köpek ve yavrularının ekiplerce kurtarıldığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 21:20, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 22:09
Yazdır
Esenyurt Belediyesinden 'kepçeyle köpek toplama' iddiasına açıklama

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin dün sokakta zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren anne köpek ile yavrularını tespit ettikleri belirtildi.

Hayvanların bulunduğu bölgenin dere yatağı olması nedeniyle normal araçlarla ulaşımın mümkün olmadığı, ekiplerin bu nedenle kepçe kullanmak zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, kepçeyle anne köpeği dereden kurtaran ekiplerin, köpek ile yavrularını belediyenin Modern Hayvan Bakımevi'ne götürdükleri kaydedildi.

Açıklamada belediye yetkililerinin, "Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki gibi köpeklerin zorla toplandığı izlenimi yanlış. Amacımız, sağlıksız ve tehlikeli koşullarda yaşayan köpekleri kurtarmaktı. Yavruları aldıktan sonra anne köpek kaçtı. Dere yatağında olduğu için çalışma arkadaşımız kepçeye binmek durumunda kaldı ve köpeğimizi sağlıklı bir şekilde barınağımıza getirdi." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Anne köpek ve yavrularına veteriner hekimlerin gözetiminde sağlıklı bir şekilde bakıldığı vurgulanan açıklamada, hayvanların sağlığı ve güvenliği için yürütülen çalışmalara devam edileceği bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber