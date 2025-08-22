FBI ajanları, Trump'ın eski danışmanının evini bastı!

Associated Press'in (AP) ismini açıklamak istemeyen yetkililere dayandırdığı habere göre FBI, gizli belgelerin saklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Bolton'ın konutunu aradı.

Yetkililer, Bolton'un herhangi bir suçla itham edilmediğini veya gözaltına alınmadığını belirtti.

Beyaz Saray ve Bolton'un avukatı, henüz konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

Bolton, 2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yaptı. Trump dönemindeki "İran'a maksimum baskı" politikasının mimarlarından biri olan Bolton, Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden alınmıştı.